В Днепропетровской области в результате атаки бушевали пожары, пострадали 4 человека

Четыре человека пострадали, бушевали пожары и были повреждены дома и автомобили в результате российского удара по городу Днепр ночью 7 августа, также есть разрушения в других населенных пунктах Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека. 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Возникло несколько пожаров. В частности, горели административное здание, автомобили. Уничтожено 12 машин, еще 17 – повреждены. Повреждены также 8 жилых домов, один частный дом – уничтожен. Есть разрушения на территории транспортного предприятия".

Детали: В городе Павлоград горели дачный дом и автомобиль, в Криворожском районе – не эксплуатируемое здание, а в самом Кривом Роге – модульный дом.

В Синельниковском районе вспыхнул пожар на крыше лицея, горела сухая трава, а также были повреждены частный дом и легковой автомобиль.

Позже в ГСЧС уточнили, что в этом районе россияне попали по учебному заведению. Возникло возгорание, которое ликвидировали пожарные.

По Никопольскому району захватчики били артиллерией и дронами – повредили 8 частных домов и пятиэтажку, машину, инфраструктуру, админздание и предприятие. Также в Никопольском районе горела библиотека.

По словам Лысака, ночью над областью сбили 33 российских БпЛА.