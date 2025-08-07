Все разделы
На фронте 147 столкновений с врагом, из них 38 на Покровском направлении – Генштаб

Анастасия ПроцЧетверг, 7 августа 2025, 08:27
На фронте 147 столкновений с врагом, из них 38 на Покровском направлении – Генштаб
Иллюстрация: Генштаб

За минувшие сутки на фронт произошло 147 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении – там отбили 38 атак врага. 

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, всего сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка.

На Северском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Катериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 38 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаброссийско-украинская война
