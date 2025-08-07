Все разделы
ПВО обезвредила 89 вражеских дронов, есть попадания в 11 локациях

Станислав ПогориловЧетверг, 7 августа 2025, 09:14
ПВО обезвредила 89 вражеских дронов, есть попадания в 11 локациях
фото: командование Воздушных сил

В ночь на 7 августа российские захватчики атаковали 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, а также дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВОбеспилотникироссийско-украинская война
ПВО
ПВО обезвредила 161 российский дрон, есть одно попадание и падение обломков
ВС: Россия атаковала 76 БПЛА и 7 ракетами – есть попадания в 8 локациях
ВС: Россия атаковала более полусотней БПЛА, из них восемь – реактивные
