Новые повышенные тарифы от Трампа для торговых партнеров вступили в силу

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 7 августа 2025, 10:07
Дональд Трамп, фото: getty images

Большинство обновленных тарифов на импорт, введенных президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу. Американская таможня начала начислять высокие тарифы с начала суток.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Сообщается, что в четверг 7 августа вступили в силу Трампа повышенные тарифы для товаров, импортируемых в США из десятков стран мира - после нескольких недель отсрочек и торопливых переговоров с торговыми партнерами. 

Тарифные ставки составляют от минимальных 10% до 50%, в зависимости от стран и договоренностей.

Восемь основных торговых партнеров США успели договориться о рамочных соглашениях - в частности, ЕС, Япония и Южная Корея, которым удалось снизить базовый тариф до 15%.

Британии удалось договориться о 10%.

Под самый большой удар попали Индия, Бразилия и Швейцария. Последняя, как сообщалось, во время последних попыток так и не смогла добиться снижения 39-процентного тарифа.

Против Индии Трамп в среду ввел дополнительный тариф в размере 25% из-за импорта ею российских энергоносителей.

В ЕС, напомним, с противоречивыми эмоциями восприняли достигнутую с США договоренность. Однако привлеченные к переговорам еврочиновники убеждают, что достигнутый компромисс был "наименьшим злом".

Читайте на эту темуИскусство плохих сделок. Как Еврокомиссия проиграла Трампу переговоры об условиях торговли

