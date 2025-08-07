Новые повышенные тарифы от Трампа для торговых партнеров вступили в силу
Большинство обновленных тарифов на импорт, введенных президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу. Американская таможня начала начислять высокие тарифы с начала суток.
Детали: Сообщается, что в четверг 7 августа вступили в силу Трампа повышенные тарифы для товаров, импортируемых в США из десятков стран мира - после нескольких недель отсрочек и торопливых переговоров с торговыми партнерами.
Тарифные ставки составляют от минимальных 10% до 50%, в зависимости от стран и договоренностей.
Восемь основных торговых партнеров США успели договориться о рамочных соглашениях - в частности, ЕС, Япония и Южная Корея, которым удалось снизить базовый тариф до 15%.
Британии удалось договориться о 10%.
Под самый большой удар попали Индия, Бразилия и Швейцария. Последняя, как сообщалось, во время последних попыток так и не смогла добиться снижения 39-процентного тарифа.
Против Индии Трамп в среду ввел дополнительный тариф в размере 25% из-за импорта ею российских энергоносителей.
В ЕС, напомним, с противоречивыми эмоциями восприняли достигнутую с США договоренность. Однако привлеченные к переговорам еврочиновники убеждают, что достигнутый компромисс был "наименьшим злом".
