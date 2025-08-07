Разговор с Мерцем, контакты с Францией и Италией – Зеленский рассказал о своем графике на четверг

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг у него будет "много звонков и контактов" для продвижения на пути к миру и "гарантирования независимости Украины при любых обстоятельствах".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Запланировано несколько моих разговоров, уже в графике – разговор с канцлером Германии Мерцем. Будем на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности – поручил провести сегодня этот специальный формат".

Детали: Зеленский добавил, что 6 августа после совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, он также говорил отдельно еще с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты абсолютно четкие. Первое – прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе – это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир… Третье – долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и с Европой", – отметил президент.

По его словам, поиск реальных решений для прекращения войны может стать "действительно результативным" именно на уровне лидеров, поэтому сейчас нужно определиться со временем для такого формата и с кругом вопросов.

Предыстория: