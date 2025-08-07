Экс-начальник СИЗО в Таганроге лично приказывал пытать журналистку Рощину – Нацполиция
Следователи полиции сообщили о подозрении бывшему начальнику следственного изолятора №2 города Таганрог Ростовской области, который лично приказывал подчиненным пытать украинскую журналистку Викторию Рощину.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Дословно: "В период руководства подозреваемого в СИЗО №2 г. Таганрог Ростовской области была организована система репрессивного обращения с незаконно удерживаемыми гражданами Украины, в частности гражданскими лицами. Среди пострадавших - известная украинская журналистка (Виктория Рощина), задержанная российскими военными на временно оккупированной территории Запорожской области и этапированная в этот изолятор".
Детали: В полиции отметили, что в СИЗО журналистка подверглась системным пыткам, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище, а также была лишена возможности спать или сидеть днем. Кроме этого, к Рощиной применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения.
Следователи задокументировали обстоятельства преступления, собрали показания свидетелей, восстановили хронологию незаконного перемещения и содержания потерпевшей, а также зафиксировали нарушения международного гуманитарного права.
Действия фигуранта квалифицированы как военное преступление в соответствии с международными стандартами.
Расследование доказало, что эти преступления были организованы умышленно: начальник СИЗО лично отдавал приказы подчиненным по применению физического и морального давления на журналистку.
"Осознавая ее гражданский статус и защиту, гарантированную международным гуманитарным правом, он сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров", - отметили в полиции.
Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает других причастных к военным преступлениям против украинских пленных.
Предыстория:
- В марте 2022 года Рощину захватили российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
- В 2022 году Рощина написала для УП ряд репортажей с временно оккупированных территорий. В частности, о том, чем живет оккупированный Крым в войну, как на оккупированной Донетчине проходил псевдореферендум, и показала фоторепортаж из разрушенного Мариуполя.
- Для того чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.
- Президент Владимир Зеленский 2 августа наградил Викторию Рощину орденом Свободы