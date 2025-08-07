Экс-начальник СИЗО в Таганроге лично приказывал пытать журналистку Рощину – Нацполиция

Следователи полиции сообщили о подозрении бывшему начальнику следственного изолятора №2 города Таганрог Ростовской области, который лично приказывал подчиненным пытать украинскую журналистку Викторию Рощину.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "В период руководства подозреваемого в СИЗО №2 г. Таганрог Ростовской области была организована система репрессивного обращения с незаконно удерживаемыми гражданами Украины, в частности гражданскими лицами. Среди пострадавших - известная украинская журналистка (Виктория Рощина), задержанная российскими военными на временно оккупированной территории Запорожской области и этапированная в этот изолятор".

Реклама:

Детали: В полиции отметили, что в СИЗО журналистка подверглась системным пыткам, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище, а также была лишена возможности спать или сидеть днем. Кроме этого, к Рощиной применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения.

Следователи задокументировали обстоятельства преступления, собрали показания свидетелей, восстановили хронологию незаконного перемещения и содержания потерпевшей, а также зафиксировали нарушения международного гуманитарного права.

Действия фигуранта квалифицированы как военное преступление в соответствии с международными стандартами.

РЕКЛАМА:

Расследование доказало, что эти преступления были организованы умышленно: начальник СИЗО лично отдавал приказы подчиненным по применению физического и морального давления на журналистку.

"Осознавая ее гражданский статус и защиту, гарантированную международным гуманитарным правом, он сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров", - отметили в полиции.

Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает других причастных к военным преступлениям против украинских пленных.

Узнать больше: Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев

Предыстория: