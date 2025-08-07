Министр социальной защиты и труда Литвы Инга Ругинене. Фото со страницы Lietuvos socialdemokratų partija - LSDP в Facebook

Министр социальной защиты и труда Литвы Инга Ругинене, которая является кандидатом на пост премьер-министра, посещала Россию после оккупации этой страной Крыма.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Прямая речь советника Ругинене Игнаса Альгирдаса Добровольскаса: "Министр была в Москве в 2015 и 2018 годах, где посещала дальних родственников по линии бабушки. Сама бабушка родом из Краматорска, Украина".

Детали: Он добавил, что родственники Ругинене разъехались в советские времена – часть из них осталась в Украине, а другая часть переехала в РФ.

"Министр также понимает украинский язык, но говорит не очень хорошо. Министр поддерживает Украину и будет делать это до победы Киева", – добавил Добровольскас.

Предыстория:

6 августа президиум правящей Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидатом на должность главы правительства.

Предыдущий лидер СДПЛ Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с поста премьера Литвы после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его подозрительными деловыми связями.

Между тем жители Литвы считают кандидатуру бывшего премьер-министра Ингриды Шимоните наиболее приемлемой на должность нового главы правительства.

