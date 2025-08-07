Еврокомиссия одобрила назначение главы БЭБ и призвала Украину не останавливать реформы
В Еврокомиссии положительно оценили назначение нового руководителя Бюро экономической безопасности и отметили важность дальнейших реформ в сфере верховенства права в Украине.
Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье
Детали: Еврокомиссия довольна назначением нового директора БЭБ и надеется, что Украина продолжит реформы.
"Мы приветствуем назначение директора Бюро экономической безопасности Украины. Это назначение было осуществлено по результатам прозрачного и основанного на заслугах отбора с участием независимых экспертов", – заявил Мерсье.
Он подчеркнул, что "это продвигает реформу БЭБ и обеспечивает его независимое и эффективное функционирование".
"Эта реформа была частью более широких обязательств Украины в рамках процесса приобретения членства в ЕС. Мы призываем Украину и в дальнейшем делать важные шаги для укрепления верховенства права", – напомнил Гийом Мерсье.
Как сообщала "Европейская правда", 6 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о назначении Цывинского руководителем БЭБ.
Назначение Цывинского долгое время блокировали якобы после предостережений СБУ из-за российского гражданства его отца. Сам Цывинский говорил, что официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в правительство.
На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно "ЕвроПравде" от нескольких источников, в ЕС начали задавать вопросы относительно других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.
