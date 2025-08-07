Все разделы
РФ продолжает вбросы для дискредитации процесса обмена пленными: ЦПД опроверг "отказ Украины"

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 августа 2025, 12:18
РФ продолжает вбросы для дискредитации процесса обмена пленными: ЦПД опроверг отказ Украины
очередной фейк российской пропаганды

Россия продолжает свою информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными, активно распространяя ложные заявления через своих чиновников и пропагандистов.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: Так, накануне глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что третий обмен пленными (по последним договоренностям в Турции - ред.) задерживается из-за якобы "отказа Украины забирать тысячу своих военнопленных". Он также обвинил Украину в "избирательном подходе к обмену".

В ЦПД подчеркивают, что эти утверждения не соответствуют действительности. Как сообщалось ранее, Украина настаивает на принципе "всех на всех" при обмене пленными, и каждый случай задержки является частью сознательной кампании России по манипулированию общественным мнением и снижению доверия к украинским государственным институтам.

Что предшествовало: ЦПД сообщал, что Россия активно использует фейки, например, распространение ложного "обращения" от имени украинских военнопленных, в котором говорится об "исключении лиц из списков обмена".

Предыстория:

  • Руководители украинской и российской делегаций на третьем раунде переговоров в Стамбуле заявили о договоренности обменять еще более 1200 военнопленных с каждой стороны. 3 августа президент Владимир Зеленский после встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым сообщил, что продолжается работа над списками.
  • Как объяснял в комментарии "Украинской правде" заместитель главы Коордштаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов, в силу масштабности и сложности проведения, обмен "всех на всех" для двух категорий пленников в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, выделен в отдельный кейс, реализация которого будет продолжаться.
  • Договоренности, достигнутые в рамках третьей встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 23 июля, в Координационном штабе пока не комментируют.

пленныеобмендезинформацияРосcия
