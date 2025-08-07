РФ продолжает вбросы для дискредитации процесса обмена пленными: ЦПД опроверг "отказ Украины"

Россия продолжает свою информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными, активно распространяя ложные заявления через своих чиновников и пропагандистов.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: Так, накануне глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что третий обмен пленными (по последним договоренностям в Турции - ред.) задерживается из-за якобы "отказа Украины забирать тысячу своих военнопленных". Он также обвинил Украину в "избирательном подходе к обмену".

В ЦПД подчеркивают, что эти утверждения не соответствуют действительности. Как сообщалось ранее, Украина настаивает на принципе "всех на всех" при обмене пленными, и каждый случай задержки является частью сознательной кампании России по манипулированию общественным мнением и снижению доверия к украинским государственным институтам.

Что предшествовало: ЦПД сообщал, что Россия активно использует фейки, например, распространение ложного "обращения" от имени украинских военнопленных, в котором говорится об "исключении лиц из списков обмена".

