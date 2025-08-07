Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль: Работники ТЦК и САП с 1 сентября должны фиксировать вручение повесток на бодикамеры

Четверг, 7 августа 2025, 12:24
Шмыгаль: Работники ТЦК и САП с 1 сентября должны фиксировать вручение повесток на бодикамеры
фото из социальной сети Шмыгаля

С 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны носить бодикамеры и фиксировать на видео вручение повесток или проверку документов.

Источник: министр обороны Денис Шмыгаль

Прямая речь: "С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность".

Реклама:

Детали: По его словам, этот шаг должен обеспечить прозрачность и законность работы групп оповещения, а также защитить права как военнообязанных, так и самих работников ТЦК.

Напомним:

  • Вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались сотни людей, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных сотрудниками ТЦК и СП. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания. Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
  • 5 августа в селе Бугское Николаевской области местные мужчины напали на военнослужащих территориального центра комплектования, когда те проводили оповещение о мобилизации.
  • 5 августа в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что во время проведения мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили человека с целью проверки учетных данных. В ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать взрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. В городе немедленно ввели специальную полицейскую операцию. По адресу оперативно прибыла следственно-оперативная группа, спецназовцы роты полиции особого назначения и КОРД, специалисты-криминалисты следственного управления и Черкасского райуправления, взрывотехники областной полиции. Полицейские начали вести с ним переговоры.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПолиция задержала мужчину, стрелявшего в "МакДональдзе" в Черкассах: он ранен
фото Министр иностранных дел Румынии посетила "Охматдет" в Киеве
Шмыгаль: Работники ТЦК и САП с 1 сентября должны фиксировать вручение повесток на бодикамеры
ЦБ РФ прогнозирует нулевой рост экономики до конца года
видео, обновленоВ центре Черкасс произошла стрельба в заведении питания: вооруженный человек забаррикадировался внутри
В Кремле заявили, что готовят встречу Путина и Трампа на следующей неделе – уже определили место
Все новости...
Последние новости
13:35
НБУ не допустит использования криптовалюты в качестве платежного средства - Пышный
13:28
Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в РФ – Генштаб
13:26
видеоВ Индии заявили, что вскоре к ним приедет Путин
13:26
Служба внешней разведки: Лукашенко готовит армию к подавлению протестов
13:14
фотоПолиция задержала мужчину, стрелявшего в "МакДональдзе" в Черкассах: он ранен
13:11
инфографикаОпрос Gallup: Почти 70% украинцев хотят скорейшего прекращения войны путем переговоров
13:10
Население Испании достигло нового рекорда
13:07
В Тернопольской области задержали женщину, которая обещала родным погибшего бойца за деньги вернуть его тело
13:05
США повысили пошлины до самого высокого уровня за столетие: торговые партнеры в панике
12:32
фото Министр иностранных дел Румынии посетила "Охматдет" в Киеве
Все новости...
Реклама:
Реклама: