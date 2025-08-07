Шмыгаль: Работники ТЦК и САП с 1 сентября должны фиксировать вручение повесток на бодикамеры

С 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны носить бодикамеры и фиксировать на видео вручение повесток или проверку документов.

Источник: министр обороны Денис Шмыгаль

Прямая речь: "С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность".

Детали: По его словам, этот шаг должен обеспечить прозрачность и законность работы групп оповещения, а также защитить права как военнообязанных, так и самих работников ТЦК.

