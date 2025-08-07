Все разделы
Министр иностранных дел Румынии посетила "Охматдет" в Киеве

Уляна Кричковская, Ирина БалачукЧетверг, 7 августа 2025, 12:32
Министр иностранных дел Румынии посетила Охматдет в Киеве
Глава Министерства иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою прибыла в столицу Украины и посетила детскую больницу "Охматдет", которая в июле прошлого года пострадала от российского ракетного удара.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Цою в сети Х

Детали: По данным издания, это первый визит министра иностранных дел Румынии после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Прямая речь Цою: "Это является сильным сигналом нашей непоколебимой солидарности с Украиной. Я проведу переговоры с высокопоставленными должностными лицами Украины по всем вопросам, представляющим общий интерес, а затем продолжу визит в Черновцы".

 
Кроме "Охматдета", глава румынского МИД также посетила Школу супергероев, которая действует при Национальном институте рака.

"Это показало мне, что именно за это борются украинцы: за благополучие своих детей, за свою свободу, за свое будущее. Румыния и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее законной борьбе", – подытожила Цою.

Предыстория:

Читайте больше о том, как Румыния защищается от агентов влияния РФ.

