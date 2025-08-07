Полиция задержала мужчину, стрелявшего в "МакДональдзе" в Черкассах: он ранен

Полиция Черкасс в четверг задержала мужчину за стрельбу в заведении питания "МакДональдз", правоохранители говорят, что стрелок ранил сам себя.

Источник: полиция Черкасской области

Дословно: "Мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после заперся в туалете. Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован".

Детали: Инцидент произошел около 11:00: в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Смелянской. Сразу же была введена специальная полицейская операция. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.

В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь, добавили в полиции.