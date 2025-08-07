Все разделы
В Индии заявили, что вскоре к ним приедет Путин

Ирина БалачукЧетверг, 7 августа 2025, 13:26
В Индии заявили, что вскоре к ним приедет Путин
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Глава России Владимир Путин вскоре посетит Индию, заявил советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал.

Источник: The Times of India

Прямая речь Довала: "У нас особые, длительные отношения, и мы ценим их. Мы поддерживаем контакты на высоком уровне, и эти контакты дают очень существенный результат. Мы очень рады и счастливы, узнав о визите президента России Путина в Индию. Думаю, даты уже почти окончательно согласованы".

Детали: Издание подчеркивает, что все это происходит на фоне роста напряженности между Нью-Дели и Вашингтоном из-за торговых отношений Индии с Россией.

Справка: Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путем, скупая нефть со скидкой и увеличив свои закупки почти с нуля до около трети своего импорта.

Предыстория:

