В Индии заявили, что вскоре к ним приедет Путин

Глава России Владимир Путин вскоре посетит Индию, заявил советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал.

Источник: The Times of India

Прямая речь Довала: "У нас особые, длительные отношения, и мы ценим их. Мы поддерживаем контакты на высоком уровне, и эти контакты дают очень существенный результат. Мы очень рады и счастливы, узнав о визите президента России Путина в Индию. Думаю, даты уже почти окончательно согласованы".

Russian President Putin to visit India by the end of August, confirms NSA Ajit Doval!



Major boost for India-Russia ties.

🇮🇳🔥🇷🇺 pic.twitter.com/7DmEy7bGHM — Siddharth (@Siddharth_00001) August 7, 2025

Детали: Издание подчеркивает, что все это происходит на фоне роста напряженности между Нью-Дели и Вашингтоном из-за торговых отношений Индии с Россией.

Справка: Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путем, скупая нефть со скидкой и увеличив свои закупки почти с нуля до около трети своего импорта.

