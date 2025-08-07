В Индии заявили, что вскоре к ним приедет Путин
Глава России Владимир Путин вскоре посетит Индию, заявил советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал.
Источник: The Times of India
Прямая речь Довала: "У нас особые, длительные отношения, и мы ценим их. Мы поддерживаем контакты на высоком уровне, и эти контакты дают очень существенный результат. Мы очень рады и счастливы, узнав о визите президента России Путина в Индию. Думаю, даты уже почти окончательно согласованы".
🚨BREAKING:— Siddharth (@Siddharth_00001) August 7, 2025
Russian President Putin to visit India by the end of August, confirms NSA Ajit Doval!
Major boost for India-Russia ties.
🇮🇳🔥🇷🇺 pic.twitter.com/7DmEy7bGHM
Детали: Издание подчеркивает, что все это происходит на фоне роста напряженности между Нью-Дели и Вашингтоном из-за торговых отношений Индии с Россией.
Справка: Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путем, скупая нефть со скидкой и увеличив свои закупки почти с нуля до около трети своего импорта.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.
- А на прошлой неделе он выделил Индию, заявив, что она заплатит дополнительную экономическую штрафную санкцию за свои текущие закупки.
- После этого СМИ сообщили, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии закупил миллионы баррелей нефти у США и Объединенных Арабских Эмиратов на фоне обещания Трампа ввести высокие пошлины для покупателей российской нефти.
- Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, который является одним из самых влиятельных советников Трампа, обвинил Индию в финансировании войны России против Украины.
- 4 августа Трамп объявил, что существенно повысит пошлины на импорт из Индии из-за ее активной торговли российской нефтью.