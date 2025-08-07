Служба внешней разведки: Лукашенко готовит армию к подавлению протестов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует расширить полномочия армии РБ, в частности в отношении действий внутри страны.

Источник: Служба внешней разведки Украины, "БелСат", госинформагентство РБ "БелТА"

Детали: В Палату представителей внесен законопроект "О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны". Документ опубликован в базе законопроектов на Национальном правовом интернет-портале. Он предусматривает внесение изменений сразу в три ключевых закона: "Об обороне", "О Вооруженных силах Республики Беларусь" и "О военном положении".

СВР отмечает, что проект нового закона радикально меняет подходы к безопасности: беларусская армия получает более широкие полномочия.

Центральный акцент – на силовой составляющей. Если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мер, то теперь в приоритете – именно вооруженная защита. Согласно обновлению, армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и "наносить поражение противнику" с целью заключения мира на условиях, соответствующих национальным интересам.

Особое внимание привлекает расширение функций армии в мирное время. Военные официально привлекаются к предотвращению внутреннего вооруженного конфликта, участию в информационном противостоянии "в интересах государства", реагированию на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах, а также противодействию пограничным провокациям.

Украинская внешняя разведка отмечает, что таким образом Лукашенко готовит армию к подавлению протестов и усилению контроля над обществом.

Кроме того, вводится более широкое толкование оснований для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на Союзное государство или страну-члена ОДКБ.

Законопроект должны принять в двух чтениях в Палате представителей, а затем одобрить Советом Республики. После этого он будет направлен на подпись Александру Лукашенко. После официального опубликования новый закон вступит в силу, уточняет БелСат.

В свою очередь, 7 августа Лукашенко созвал совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности Беларуси. Среди главных тем – возможное совершенствование работы КГБ, отмечает БелТА.

В начале встречи самопровозглашенный президент отметил, что проведение мероприятия связано не только с той ситуацией, которая складывается внутри страны. "Но больше всего – с военно-политической обстановкой вокруг Беларуси.

По словам Лукашенко, ему "очень жутко", потому что соседи – Польша и страны Балтии – якобы "агрессивно настроены по отношению к Беларуси".

"Давление осуществляется во всех направлениях. Больше всего это давление ощущают наши специальные службы. Поэтому мы (в стране), я прежде всего, уделяем самое пристальное внимание работе КГБ и вообще силового блока", – сказал самопровозглашенный президент.

Лукашенко также отметил, что при совершенствовании деятельности КГБ не планируется сокращать денежное обеспечение или заработную плату сотрудников этой структуры. "Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты", – сказал он.