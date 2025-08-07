Зеленский рассказал, о чем говорил с Мерцем и о предстоящих встречах ради мира

Президент Владимир Зеленский сообщил, что говорил с немецким канцлером Фридрихом Мерцем – они обсуждали "параметры" завершения российско-украинской войны.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно скорее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия".

Детали: Президент подчеркнул, что война происходит именно в Европе, Украина является неотъемлемой частью Европы – и поэтому Европа должна быть участницей "соответствующих процессов".

По словам Зеленского, он договорился еще об одном разговоре с Мерцем. Кроме того, 7 августа советники по безопасности проведут онлайн-встречу для "согласования общих взглядов" Украины, Европы и США.

Он также напомнил, что 6 августа стороны обсуждали различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время. В частности, речь шла о двух двусторонних форматах (вероятно, президент имеет в виду возможные встречи Трамп – Путин и Трамп – Зеленский, – ред.) и одном трехстороннем (вероятно, речь идет о встрече Трампа, Зеленского и Путина, – ред.).

"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода со стороны России. Пора заканчивать войну", – подытожил президент.

Что было ранее: 7 августа помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о проведении встречи президента Дональда Трампа и Владимира Путина, в частности, уже определили место, а сами переговоры предварительно планируют на следующую неделю.

Предыстория: