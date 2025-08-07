Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Максимума за три года достигло количество украинцев, не верящих во вступление в НАТО

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 7 августа 2025, 14:08
Максимума за три года достигло количество украинцев, не верящих во вступление в НАТО
иллюстрация с сайта uscc.org.ua

Доля "оптимистов" относительно быстрого вступления Украины в Североатлантический альянс за последние три года уменьшилась примерно на треть, тогда как тех, кто вообще не верит в такую возможность, достигла максимума.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса компании Gallup

Детали: В одном из вопросов респондентов попросили высказать ожидания относительно того, когда Украина вступит в НАТО – в течение следующих 10 лет, следующих 10-20 лет, более 20 лет или вообще никогда.

Реклама:
 

Во вступление в течение 10 лет верят 32% опрошенных – меньше всего за все годы полномасштабной войны. Для сравнения, наибольший оптимизм был в 2023 году, когда это считали возможным 69%.

Во вступление в течение 10-20 лет верят 17%, более 20 лет – 8%.

33% ответили, что не верят в вступление Украины в НАТО – больше всего за последние годы.

РЕКЛАМА:

Напомним: Оценка украинцами руководства США по состоянию на 2025 год оказалась самой низкой за последние более 10 лет, тогда как одобрение действий Берлина является самым высоким за эти годы.

Читайте также об итогах саммита Альянса 2025 года: Саммит НАТО в пользу Украины: как удалось преодолеть сопротивление Орбана и Трампа

НАТОсоциологияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Польское издание опубликовало предложения Трампа Путину по окончанию войны в Украине
Максимума за три года достигло количество украинцев, не верящих во вступление в НАТО
фотоПолиция задержала мужчину, стрелявшего в "МакДональдзе" в Черкассах: он ранен
фото Министр иностранных дел Румынии посетила "Охматдет" в Киеве
Шмыгаль: Работники ТЦК и СП с 1 сентября должны фиксировать вручение повесток на бодикамеры
ЦБ РФ прогнозирует нулевой рост экономики до конца года
Все новости...
НАТО
Поставки оружия для Украины из США через НАТО начнутся "в ближайшие недели" – источник
Швеция, Норвегия и Дания выделяют около $500 млн на оружие США Украине через НАТО
Посол США при НАТО анонсировал "серию объявлений" о новых пакетах оружия для Украины от других стран
Последние новости
15:39
"Украинская бронетехника" запустила серийное производство медицинской версии броневика "Новатор"
15:23
ГБР – на обвинения Сиярто: Признаков насильственной смерти этнического венгра нет, расследование продолжается
15:21
В Тернополе задержан врач, требовавший у пациентки $5 тысяч за установление инвалидности
15:15
"Киевстар" рассказал, сколько заработал благодаря приобретению сервиса Uklon
15:11
Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом
14:59
Апелляционная палата ВАКС не изменила меру пресечения для экс-вице-премьера Чернышова
14:51
Львов призвал Туска вмешаться: польская компания срывает строительство завода
14:48
Польское издание опубликовало предложения Трампа Путину по окончанию войны в Украине
14:40
Более 50% украинцев верят в вступление Украины в ЕС через 10 лет, но оптимистов стало меньше – Gallup
14:34
Стало известно, когда начнут строить первый в Украине подземный индустриальный парк
Все новости...
Реклама:
Реклама: