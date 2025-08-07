Максимума за три года достигло количество украинцев, не верящих во вступление в НАТО

Доля "оптимистов" относительно быстрого вступления Украины в Североатлантический альянс за последние три года уменьшилась примерно на треть, тогда как тех, кто вообще не верит в такую возможность, достигла максимума.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса компании Gallup

Детали: В одном из вопросов респондентов попросили высказать ожидания относительно того, когда Украина вступит в НАТО – в течение следующих 10 лет, следующих 10-20 лет, более 20 лет или вообще никогда.

Во вступление в течение 10 лет верят 32% опрошенных – меньше всего за все годы полномасштабной войны. Для сравнения, наибольший оптимизм был в 2023 году, когда это считали возможным 69%.

Во вступление в течение 10-20 лет верят 17%, более 20 лет – 8%.

33% ответили, что не верят в вступление Украины в НАТО – больше всего за последние годы.

Напомним: Оценка украинцами руководства США по состоянию на 2025 год оказалась самой низкой за последние более 10 лет, тогда как одобрение действий Берлина является самым высоким за эти годы.

