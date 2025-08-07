Все разделы
Трамп предположил, что Путин может пойти на прекращение войны в обмен на территории – Bloomberg

Станислав ПогориловЧетверг, 7 августа 2025, 14:25
Трамп предположил, что Путин может пойти на прекращение войны в обмен на территории – Bloomberg
Дональд Трамп, Владимир Путин, фото: "РИА Новости"

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что президент США Дональд Трамп предполагает, что правитель РФ Владимир Путин будет открыт к мирным переговорам в обмен на территории.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Дословно: "Президент США сообщил союзникам, что он рассматривает возможность проведения саммита (встречи по прекращению войны в Украине – ред.), во время телефонного разговора в среду, в котором также участвовал (президент Украины) Владимир Зеленский. По словам нескольких человек, знакомых с ходом разговора, Трамп положительно оценил возможность прекращения огня".

Детали: По данным источников, Трамп "также предположил, что Путин будет открыт для мирных переговоров в обмен на обсуждение обмена территориями".

Предыстория:

  • Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф 6 августа провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов.
  • Трамп назвал ее продуктивной и заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Трамп уверен, что "есть хорошие шансы на встречу" с Путиным в ближайшее время.
  • В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по дороге от бригад в Сумской области провел разговор с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами о приезде Стива Виткоффа в Москву.
  • 7 августа помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи президента Дональда Трампа и Владимира Путина, в частности уже определили место.

ТрампПутинроссийско-украинская война
