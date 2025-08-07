Трамп предположил, что Путин может пойти на прекращение войны в обмен на территории – Bloomberg

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что президент США Дональд Трамп предполагает, что правитель РФ Владимир Путин будет открыт к мирным переговорам в обмен на территории.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Дословно: "Президент США сообщил союзникам, что он рассматривает возможность проведения саммита (встречи по прекращению войны в Украине – ред.), во время телефонного разговора в среду, в котором также участвовал (президент Украины) Владимир Зеленский. По словам нескольких человек, знакомых с ходом разговора, Трамп положительно оценил возможность прекращения огня".

Детали: По данным источников, Трамп "также предположил, что Путин будет открыт для мирных переговоров в обмен на обсуждение обмена территориями".

Предыстория: