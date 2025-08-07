Более 50% украинцев верят в вступление Украины в ЕС через 10 лет, но оптимистов стало меньше – Gallup

По данным опроса компании Gallup, более 50% украинцев верят в возможность вступления в ЕС в течение следующих 10 лет, однако доля оптимистов относительно быстрого вступления уменьшилась второй год подряд.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос

Детали: В одном из вопросов респондентов попросили высказать ожидания относительно того, когда Украина станет членом ЕС – в течение следующих 10 лет, следующих 10-20 лет, более 20 лет или никогда.

Во вступление в течение 10 лет верят 52% опрошенных – меньше всего за все годы полномасштабной войны. Наивысшим этот показатель был в 2022-2023 годах, когда в такую возможность верили 73%.

Во вступление в пределах 10-20 лет верят 16%, более 20 лет – 5%.

Не верят в то, что Украину когда-либо примут в ЕС, 18%. Это самый высокий показатель за последние годы, но прирост респондентов с таким мнением гораздо меньше, чем в аналогичном вопросе по НАТО.

