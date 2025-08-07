Все разделы
Более 50% украинцев верят в вступление Украины в ЕС через 10 лет, но оптимистов стало меньше – Gallup

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 7 августа 2025, 14:40
Более 50% украинцев верят в вступление Украины в ЕС через 10 лет, но оптимистов стало меньше – Gallup
фото: Getty Images

По данным опроса компании Gallup, более 50% украинцев верят в возможность вступления в ЕС в течение следующих 10 лет, однако доля оптимистов относительно быстрого вступления уменьшилась второй год подряд.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос

Детали: В одном из вопросов респондентов попросили высказать ожидания относительно того, когда Украина станет членом ЕС – в течение следующих 10 лет, следующих 10-20 лет, более 20 лет или никогда.

Во вступление в течение 10 лет верят 52% опрошенных – меньше всего за все годы полномасштабной войны. Наивысшим этот показатель был в 2022-2023 годах, когда в такую возможность верили 73%.

Во вступление в пределах 10-20 лет верят 16%, более 20 лет – 5%.

Не верят в то, что Украину когда-либо примут в ЕС, 18%. Это самый высокий показатель за последние годы, но прирост респондентов с таким мнением гораздо меньше, чем в аналогичном вопросе по НАТО.

Оценка украинцами руководства США по состоянию на 2025 год оказалась самой низкой за последние более 10 лет, тогда как одобрение действий Берлина является самым высоким за эти годы.

Читайте также Как разблокировать путь в ЕС: ключевые реформы, которые должна внедрить Украина

