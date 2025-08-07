Все разделы
Апелляционная палата ВАКС не изменила меру пресечения для экс-вице-премьера Чернышова

Анастасия ПроцЧетверг, 7 августа 2025, 14:59
Апелляционная палата ВАКС не изменила меру пресечения для экс-вице-премьера Чернышова
фото: Facebook/Чернышев

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) отклонила жалобы сторон защиты и обвинения и оставила в силе решение о мере пресечения для бывшего вице-премьер-министра - министра национального единства Украины Алексея Чернышова.

Источник: "Суспільне", АП ВАКС

Детали: Речь идет о постановлении следственного судьи ВАКС от 27 июня 2025 года. Согласно ему, Чернышеву избрали меру пресечения в виде залога в 120 002 668 гривен, а также возложили ряд процессуальных обязанностей.

Судебное решение вступило в силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

По данным следствия, Чернышова подозревают в попытке злоупотребления служебным положением, совершенной в составе группы лиц, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Сумму залога внесли в полном объеме.

Что предшествовало:

  • ВАКС назначил Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.
  • Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
  • В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.

Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

судЧернышев Алексей
суд
Суд признал виновной экс-гдаву МСЭК, не задекларировавшую имущество на более 3 млн
ВАКС объявил приговор экс-главе Государственной судебной администрации – три года за решеткой
Субъектность Общественного совета добропорядочности: между де юре и де факто
