ГБР – на обвинения Сиярто: Признаков насильственной смерти этнического венгра нет, расследование продолжается

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 августа 2025, 15:23
ГБР – на обвинения Сиярто: Признаков насильственной смерти этнического венгра нет, расследование продолжается
иллюстративное фото ГБР

Следователи ГБР расследуют обстоятельства смерти 6 июля гражданина Украины – этнического венгра Иосифа Шебештеня в больнице на Закарпатье.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "В последние дни в зарубежных и отечественных СМИ вновь появилась информация об обстоятельствах смерти 6 июля 2025 года гражданина Украины – этнического венгра Иосифа Шебештеня. Основной акцент в этих сообщениях делается на якобы отказе ГБР расследовать обстоятельства смерти данного военнослужащего. Государственное бюро расследований заявляет, что такие заявления носят манипулятивный характер и не соответствуют действительности".

Детали: В ГБР отмечают, что в начале июля Закарпатской специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона было зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Расследование этого уголовного производства было поручено подразделению Территориального управления ГБР во Львове.

Следователи установили, что Шебештень был призван на военную службу 14 июня 2025 года в городе Мукачево. В этот же день военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию при Ужгородском РТЦК и СП и был признан годным к военной службе, жалоб на состояние здоровья не заявлял.

Уже находясь в воинской части, 18 июня он самовольно покинул место службы, а 19 июня самостоятельно обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу, где сообщил, что плохо себя чувствует, испытывает сильную головную боль, а также, по его словам, получил травму головы с подозрением на сотрясение мозга. В этот же день каретой скорой помощи Шебештеня доставили в Береговскую районную больницу, однако врачи не обнаружили у него каких-либо серьезных повреждений, говорят в ГБР.

24 июня Шебештеня (по согласию) перевели в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи города Берегово. 7 июля в Береговское отделение полиции поступило сообщение о том, что 6 июля Шебештень скончался в медицинском учреждении.

В ходе неотложных следственных действий и осмотра тела признаков насильственной смерти и телесных повреждений не обнаружено.

В рамках уголовного производства проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, в том числе военнослужащие и врачи. Судебно-медицинская экспертиза также не выявила каких-либо признаков насильственной смерти.

Расследование продолжается.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти якобы отказываются расследовать смерть венгра Иосифа Шебештеня в Закарпатье, которого Будапешт считает жертвой насилия со стороны сотрудников ТЦК.

ВенгрияскандалТЦКГБР
