Глава САП: Не было гарантий, что по совету СБУ у детективов не начнут "разряжать рожки"

На встрече с президентом Владимиром Зеленским 2 августа антикоррупционные органы предупредили главу государства о проведении обысков у Национальной гвардии, чтобы избежать обвинений в "подыгрывании врагу".

Источник: руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью ZN.ua

Детали: Клименко объясняет, что антикоррупционеры не докладывали президенту, слово "доклад" было употреблено в коммуникации ОП. В то же время НАБУ и САП оперативно проинформировали Зеленского о разоблачении коррупционной схемы при закупке дронов и РЭБ.

Реклама:

Прямая речь: "Относительно причин встречи с президентом: после задержания народного депутата, ряда предпринимателей и руководителей военных райадминистраций нам необходимо было проводить обыски в Нацгвардии. Под подозрением пока только руководитель воинской части, в то же время проверяются действия большего количества нацгвардейцев.

Вот только когда НАБУ занимается Нацгвардией, официальные должностные лица государства целенаправленно обвиняют нас в работе на Кремль без каких-либо доказательств. К тому же у нас не было гарантий, что никто не послушал публичного совета главы Службы безопасности о том, что в набушников, которые приходят с обыском, можно "разряжать два рожка".

Детали: На уточняющий вопрос, действовали ли они "на опережение, чтобы взять президента в союзники", руководитель САП ответил: "Да, или по крайней мере лишить права на незнание. Но только после того, как произошло задержание депутата, когда мы фактически контролировали передачу средств, руководитель НАБУ сообщил президенту как верховному главнокомандующему о том, что такая ситуация произошла и что мы будем обыскивать Нацгвардию. После этого президент пригласил нас на официальную встречу. То есть никто никого не информировал до реализации".

РЕКЛАМА:

Напомним: На брифинге в Офисе генпрокурора 22 июля глава СБУ Василий Малюк эмоционально раскритиковал обыски НАБУ у командующего Нацгвардии Александра Пивненко. "И (к нему) просто пришли, и когда ему докладывали с фронта (сказали): "Э, телефончик сюда". Что это за история? Да нужно было с "проходняка" встречать их с пистолетом и два магазина там оставить".

Знать больше: "Ночью бьют россияне. Днем – свои". Почему президент Зеленский решил не побеждать коррупцию, а победить борцов с коррупцией?

Предыстория: