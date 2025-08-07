Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мир пережил третий самый теплый июль в истории наблюдений ЕС

Четверг, 7 августа 2025, 16:35
Мир пережил третий самый теплый июль в истории наблюдений ЕС
Фото с pixabay.com

В этом году мир пережил третий самый теплый июль за всю историю наблюдений.

Источник: агентство Европейского Союза, которое отслеживает глобальное потепление, AP, "Европейская правда"

Детали: Несмотря на несколько более низкую среднюю глобальную температуру, ученые заявили, что в июле сохранялись экстремальные погодные явления, включая жару и смертоносные наводнения.

Реклама:

"Через два года после самого жаркого июля за всю историю наблюдений, ряд рекордов глобальной температуры прекратился – по крайней мере, пока. Но это не означает, что климатические изменения остановились", – заявил Карло Буонтемпо, директор Службы по вопросам изменения климата Copernicus.

Он подчеркнул, что служба продолжает наблюдать последствия глобального потепления.

Мониторинговое агентство ЕС заявило, что следует ожидать новых температурных рекордов и еще более экстремальных климатических явлений, если концентрация парниковых газов в атмосфере не будет снижена.

РЕКЛАМА:

Служба по вопросам изменения климата сообщила, что средняя температура поверхности Земли в прошлом месяце все еще была на 1,25°C выше, чем в доиндустриальный период 1850–1900 годов, до того, как люди начали широко сжигать нефть, газ и уголь.

По данным службы, средняя глобальная температура воздуха на поверхности в июле достигла 16,68°C, что на 0,45°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы для этого месяца.

Несмотря на несколько более прохладный июль, 12-месячный период с августа 2024 года по июль 2025 года был на 1,53°C теплее доиндустриального уровня, превысив порог, установленный в 2015 году для ограничения антропогенного потепления до 1,5°C.

Жюльен Николас, старший научный сотрудник Copernicus, отметил, что важно рассматривать снижение температуры прошлого месяца в контексте двух аномальных лет с точки зрения потепления.

"Мы действительно выходим из серии рекордных глобальных температур, которая длилась почти два года", – сказал он.

Николас добавил, что пока будет продолжаться долгосрочная тенденция к потеплению, экстремальные погодные явления будут продолжаться.

Напомним, 26 июля в Венгрии зафиксировали самую высокую температуру за более чем 100 лет, которая почти достигла абсолютного рекорда.

На юге соседней Румынии в самые жаркие часы этого же дня ожидалось до 43°C.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским о мирном соглашении с РФ
Зеленский поговорил с Макроном о разговоре с Трампом
Польское издание опубликовало предложения Трампа Путину по окончанию войны в Украине
Максимума за три года достигло количество украинцев, не верящих во вступление в НАТО
фотоПолиция задержала мужчину, стрелявшего в "МакДональдзе" в Черкассах: он ранен
фото Министр иностранных дел Румынии посетила "Охматдет" в Киеве
Все новости...
Последние новости
18:21
Компания, которая поставляла некачественные консервы для ВСУ, опять получила подряды от Минобороны – СМИ
18:01
ЕС осудил российскую оккупацию Грузии на 17-летие "пятидневной войны"
17:34
Индийский НПЗ "Роснефти" не может найти судна для перевозки горючего
17:27
Президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским о мирном соглашении с РФ
17:03
Песня группы Latexfauna стала саундтреком к приключенческому фильму "Трое"
16:59
В Польше расследуют вандализм над памятником жертвам Волынской трагедии
16:40
Трамп призывает генерального директора Intel уйти в отставку из-за связей с Китаем
16:39
В Киеве судили 39-летнего мужчину, который склонил подростка к интимным отношениям и жизни вместе
16:37
Глава САП: Не было гарантий, что по совету СБУ у детективов не начнут "разряжать рожки"
16:35
Мир пережил третий самый теплый июль в истории наблюдений ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: