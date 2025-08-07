Президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским о мирном соглашении с РФ
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого обсудила дальнейшие шаги на пути к миру в Украине.
Источник: фон дер Ляйен в соцсети Х (Twitter), цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "Я провела разговор с Владимиром Зеленским о последних событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к согласованному мирному урегулированию".
Детали: Также, по ее словам, стороны обсуждали "будущее членство Украины в Европейском Союзе и ее послевоенное восстановление".
"Позиция Европы четкая: мы полностью поддерживаем Украину. Мы и в дальнейшем будем играть активную роль, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир", — подчеркнула президент Еврокомиссии.
Предыстория:
- Урсула фон дер Ляйен не участвовала в разговоре с Трампом о встрече с Путиным, но ее проинформировали о ее ходе и результатах лидеры ЕС.
- Напомним, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами сообщил о намерениях встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а впоследствии – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.
- Позже в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США в ближайшие дни.