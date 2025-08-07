Все разделы
Президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским о мирном соглашении с РФ

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоЧетверг, 7 августа 2025, 17:27
Президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским о мирном соглашении с РФ
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого обсудила дальнейшие шаги на пути к миру в Украине.

Источник: фон дер Ляйен в соцсети Х (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Я провела разговор с Владимиром Зеленским о последних событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к согласованному мирному урегулированию".

Детали: Также, по ее словам, стороны обсуждали "будущее членство Украины в Европейском Союзе и ее послевоенное восстановление".

"Позиция Европы четкая: мы полностью поддерживаем Украину. Мы и в дальнейшем будем играть активную роль, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Предыстория:

ЕврокомиссияпереговорыЗеленскийвойна
