Компания, которая поставляла некачественные консервы для ВСУ, опять получила подряды от Минобороны – СМИ

Несмотря на скандал с поставками некачественных консервов для ВСУ, киевская компания "Трейд гранит инвест" вернулась на рынок армейского питания и стала одним из крупнейших подрядчиков Минобороны. Компания получила подряды общей стоимостью 3,3 млрд грн.

Источник: расследование NGL.media

Дословно: "По результатам торгов на поставку продуктов для военных на второе полугодие 2025 года, которые длились с мая по июль, ГП "Государственный оператор тыла" (ГОТ) заключило соглашения с десятью компаниями.

ООО "Трейд гранит инвест" оказалось среди лидеров по количеству и стоимости контрактов, хотя не имело права участвовать в тендерах из-за санкций за поставку некачественных продуктов питания".

Детали: Так, в прошлом году выяснилось, что ООО "Трейд гранит инвест" сбывало военным почти 11 тыс. банок некачественной тушеной свинины. После этого Минобороны провело собственные лабораторные исследования остатков партии, изъятых из боевых подразделений, которые подтвердили – консервы не соответствуют профильному ДСТУ.

После этого "Трейд гранит инвест" было запрещено участвовать в тендерах ДОТ в течение 12 месяцев – до 16 октября 2025 года.

Компания ходатайствовала о снятии запрета на участие в торгах через полгода после его введения. Она выполнила все необходимые условия, в том числе уплатила более 1,4 млн грн штрафа, поэтому ДОТ отменил срок санкции досрочно.

С мая по июль ДОТ закупал продукты для ВСУ на вторую половину 2025 года. Общая ожидаемая стоимость торгов составила 23,9 млрд грн. В результате ДОТ заключил соглашения с десятью компаниями, и ООО "Трейд гранит инвест" оказалось в лидерах по количеству и стоимости подрядов.

Компания заключит три соглашения общей стоимостью 3,3 млрд грн, два из которых – через суд.

Из нескольких лотов тендера, объявленного в конце мая, ООО "Трейд гранит инвест" признано победителем в двух общей стоимостью более 1,4 млрд грн.

Один из лотов компания получила без проблем, предложив самую низкую цену среди 11 участников – 1,18 млрд грн. Соглашение с ДОТ было подписано 4 июня.

А вот победу во втором лоте "Трейд гранит инвест" выгрызал зубами. За этот лот тоже соревновались 11 компаний. Самую низкую цену предложило ООО "Ахтырка мясопродукт", которое система и определила победителем. Однако 12 июня ДОТ отклонил это предложение, поскольку Шестой апелляционный суд Киева признал решение о победе противоправным.

По тому же сценарию было отклонено и предложение следующего победителя – новичка армейских продовольственных торгов ООО "Митформ". После него система уже определила победителем ООО "Трейд гранит инвест", предложение которого превышало предыдущие на 20 млн грн. 2 июля ДОТ заключил с компанией соглашение на 326,7 млн грн.

В других торгах, также объявленных в мае, ООО "Трейд гранит инвест" через суд выиграло еще один лот. Такая стратегия позволила компании победить с предложением на более чем 40 млн грн выше, чем у трех предыдущих победителей, определенных системой – 1,82 млрд грн. Соглашение с ДОТ подписано 24 июня.

Владелицей "Трейд гранит инвест", созданной в феврале 2022 года, является Юлия Павличенко, которую связывали с влиятельным экс-нардепом Александром Грановским, объявленным в 2022 году в розыск по подозрению в махинациях на Одесском припортовом заводе.

