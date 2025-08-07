В Житомире задержали подростков, которые по заказу РФ подорвали двух мужчин

СБУ и Нацполиция задержали двух несовершеннолетних российских агентов, которые по заказу РФ совершили теракт в Житомире 5 августа.

Источник: Управление СБ Украины в Житомирской области

Дословно: "Речь идет о подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в одном из микрорайонов областного центра. В результате происшествия погиб мужчина, еще один – госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как установило расследование, подготовкой теракта занимались завербованные врагом 17-летняя студентка местного профлицея и ее сверстник. Оба попали в поле зрения агрессора, когда через Телеграм-каналы искали легкий заработок".

Детали: По данным правоохранителей, подростки получили инструкции от куратора из РФ, по которым изготовили взрывчатку из подручных средств. Для конспирации покупали компоненты для взрывчатки в разных магазинах и на местных рынках.

Для максимального поражения они начинили взрывчатку гайками, а для дистанционного подрыва – снарядили мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужб.

Затем задержанные заложили взрывчатку по координатам и спрятали телефон, через который оккупанты отследили прибытие жертв на локацию и активировали СВП.

Дословно: "Следователи СБУ сообщили фигуранткам о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества".