Reuters: Алиев и Пашинян подпишут соглашение, которое подорвет влияние РФ в регионе

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 7 августа 2025, 20:10
ФОТО MEDIA.AZ

Встреча лидеров Азербайджана и Армении в пятницу в Вашингтоне должна завершиться подписанием "рамкового мирного соглашения", которое предусматривает исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

Источник: "Европейская правда", агентство Reuters

Детали: Армянский премьер Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев, как ожидается, подпишут в США рамочное соглашение, направленное на достижение "конкретного пути к миру", говорится в материале.

Один из разделов договоренностей, по данным Reuters, будет касаться транспортного коридора через Армению, который должен соединить азербайджанский анклав Нахичевань с остальной частью Азербайджана.

Предполагается, что Армения согласится предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие транзитного коридора, который получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), сообщили агентству официальные лица США.

Сам маршрут, по плану, будет эксплуатироваться в соответствии с армянским законодательством, а США передадут землю в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и управления.

Кроме того, как узнал Reuters, лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которую с момента ее создания в 1999 году возглавляли Франция, Россия и США с целью посредничества в конфликте.

СМИ ранее сообщили, что Трамп созовет Пашиняна и Алиева в Белый дом в попытках посодействовать заключению мирного соглашения между странами, которые находятся в конфликте уже много лет.

Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

Смотрите также видео: Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ

АрменияАзербайджанРосcия
