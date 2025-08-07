Зеленский подчеркнул участие Европы в "мирных переговорах" с Россией

Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к переговорам с Россией о прекращении ее полномасштабной агрессии, подчеркнув необходимость участия в них Европы и США.

Источник: Зеленский в вечернем обращении в четверг, "Европейская правда"

Детали: Зеленский подытожил переговоры с европейскими и американскими партнерами и констатировал, что все они согласны: "именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир".

Он также подчеркнул, что война России против Украины – это "война в Европе и против Европы".

"Все решения, которые будут приниматься, чтобы закончить эту войну и чтобы гарантировать безопасность, действительно касаются всей Европы, а не кого-то одного. Поэтому голос Европы должен влиять на процессы", – добавил глава государства.

По словам Зеленского, Киев договаривается с европейскими лидерами "и о наших разговорах и наших встречах, чтобы согласовать все позиции, а также о работе каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены".

"Мы планируем некоторые встречи на континенте", – анонсировал он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что во время вчерашнего телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами обсуждались потенциальные форматы встреч на уровне лидеров.

Между тем в администрации Дональда Трампа заявили, что его встреча с хозяином Кремля Владимиром Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.