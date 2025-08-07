В Харьковской области из-за атак россиян пострадал мужчина
Четверг, 7 августа 2025, 21:25
Российская армия 7 августа обстреляла Купянск в Харьковской области, пострадал 63-летний мужчина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 7 августа ориентировочно в 15:00 в результате обстрела со стороны войск РФ по г. Купянск ранен 63-летний мужчина.
Около 16:15 в результате ударов FPV-дронов по с. Клинова-Новоселовка Богодуховского района повреждено здание лицея и автомобиль".
Детали: Под процессуальным руководством Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).