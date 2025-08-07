За подозреваемых по делу о закупке БПЛА и средств РЭБ Гайдая и Мишанского внесли залог
За бывшего главу Луганской ОГА Сергея Гайдая и полковника Нацгвардии Василия Мишанского, которых разоблачили в масштабной коррупции, внесли залог.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на их адвокатов
Детали: За Гайдая внесли залог в 10 миллионов гривен, за Мишанского – 2 миллиона гривен.
По словам защитника Гайдая Романа Кругляка, "залог внесли физические лица", после чего в 18:05 Гайдай покинул следственный изолятор.
Адвокат Мишанского рассказал, что за него залог внесли гвардейцы.
Обоим подсудимым запретили покидать определенные города, контактировать с другими фигурантами дела. Также они должны сдать свои паспорта и носить электронные браслеты.
Обновлено: По данным источника "Украинской правды", залог внесли и за директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову.
Что предшествовало:
- 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
- Позже НАБУ и САП уточнили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
- По данным источников УП в правоохранительных органах, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
- ВАКС избрал Гайдаю меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 10 млн. грн.
- Нардепа Кузнецова суд отправил под стражу на 60 суток с возможностью внесения 8 млн. грн залога.