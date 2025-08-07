Все разделы
За подозреваемых по делу о закупке БПЛА и средств РЭБ Гайдая и Мишанского внесли залог

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 августа 2025, 21:50
За подозреваемых по делу о закупке БПЛА и средств РЭБ Гайдая и Мишанского внесли залог
Сергей Гайдай. Фото - "Суспільне" Алексей Арунян

За бывшего главу Луганской ОГА Сергея Гайдая и полковника Нацгвардии Василия Мишанского, которых разоблачили в масштабной коррупции, внесли залог.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на их адвокатов

Детали: За Гайдая внесли залог в 10 миллионов гривен, за Мишанского – 2 миллиона гривен.

По словам защитника Гайдая Романа Кругляка, "залог внесли физические лица", после чего в 18:05 Гайдай покинул следственный изолятор.

Адвокат Мишанского рассказал, что за него залог внесли гвардейцы.

Обоим подсудимым запретили покидать определенные города, контактировать с другими фигурантами дела. Также они должны сдать свои паспорта и носить электронные браслеты.

Обновлено: По данным источника "Украинской правды", залог внесли и за директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову.

Что предшествовало

