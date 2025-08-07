Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте с начала суток произошло 119 боев

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 августа 2025, 22:27

С начала суток 7 августа на фронте произошло 119 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 104 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1 724 дрона-камикадзе и осуществили 4 015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Реклама:

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 боестолкновений.

4 раза РФ атаковала на Южно-Слобожанском направлении – в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении противник осуществил девять попыток наступления в районах Мирного, Голубовки, Киндрашовки, Степовой Новоселовки и Загризового.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмовых действий в районах Зеленой Долины, Карповки, Ямполевки, Колодезов, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Григоровки и Ольговки.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах Григоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении подразделения оккупантов атаковали 5 раз в районе Орехово-Васильевки и в направлениях Новомарково и Ступочки.

На Торецком направлении произошло 9 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала суток противник 29 раз атаковал в районах Полтавки, Бойковки, Николаевки, Новоекономичного, Родинского, Сухецкого, Лисовки, Заповедного, Зверового, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута и Орехового.

На Новопавловском направлении украинские воины отразили десять атак захватчиков в районах Филии, Толстого, Зеленого Поля, Вольного Поля, Комышувахи, Воскресенки и в направлении Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки вблизи Каменского и в направлении Новоданиловки.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский рассказал о разговоре спецпредставителя Трампа с советниками по безопасности
"Описывают как товар": оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганщины
За подозреваемых по делу о закупке БПЛА и средств РЭБ Гайдая и Мишанского внесли залог
В Киеве выросло количество госпитализаций из-за COVID-19
Президент Еврокомиссии поговорила с Зеленским о мирном соглашении с РФ
Польское издание опубликовало предложения Трампа Путину по окончанию войны в Украине
Все новости...
Генштаб
Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в РФ – Генштаб
На фронте 147 столкновений с врагом, из них 38 на Покровском направлении – Генштаб
На фронте произошло 113 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
23:55
футбол"Шахтер" сыграл вничью с "Панатинаикосом" в квалификации Лиги Европы
23:34
Трамп опроверг, что сначала Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы иметь возможность встретиться с ним
23:33
В Минкульте заявили о создании специального Фонда, который заработает через три года
23:01
Новости экономики 7 августа: пошлины США достигли самого высокого уровня за столетие, международные резервы Украины сократились
22:53
Закарпатские медики спасли зрение трехлетнему мальчику, который заклеил себе глаза суперклеем
22:42
Зеленский рассказал о разговоре спецпредставителя Трампа с советниками по безопасности
22:31
Могут ли коты обижаться: объясняет наука
22:31
"Описывают как товар": оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганщины
22:30
Украинские разработчики показали новый дрон-перехватчик для борьбы с "Шахедами"
22:30
Суд в Греции рассмотрит вопрос об экстрадиции Плахотнюка 13 августа
Все новости...
Реклама:
Реклама: