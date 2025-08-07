Генштаб: На фронте с начала суток произошло 119 боев

С начала суток 7 августа на фронте произошло 119 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 104 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1 724 дрона-камикадзе и осуществили 4 015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 боестолкновений.

4 раза РФ атаковала на Южно-Слобожанском направлении – в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении противник осуществил девять попыток наступления в районах Мирного, Голубовки, Киндрашовки, Степовой Новоселовки и Загризового.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмовых действий в районах Зеленой Долины, Карповки, Ямполевки, Колодезов, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Григоровки и Ольговки.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах Григоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении подразделения оккупантов атаковали 5 раз в районе Орехово-Васильевки и в направлениях Новомарково и Ступочки.

На Торецком направлении произошло 9 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала суток противник 29 раз атаковал в районах Полтавки, Бойковки, Николаевки, Новоекономичного, Родинского, Сухецкого, Лисовки, Заповедного, Зверового, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута и Орехового.

На Новопавловском направлении украинские воины отразили десять атак захватчиков в районах Филии, Толстого, Зеленого Поля, Вольного Поля, Комышувахи, Воскресенки и в направлении Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки вблизи Каменского и в направлении Новоданиловки.