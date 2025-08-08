В Киевской области работала ПВО по вражеским дронам
Пятница, 8 августа 2025, 00:48
В ночь на 8 августа в Киевской области работали силы ПВО по вражеским беспилотникам.
Источник: Киевская ОВА
Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям".
Детали: Из-за угрозы российских ударных беспилотников в районах Киевской области воздушную тревогу начали объявлять с вечера среды.
Кроме того, в 00:36 тревогу объявили в столице Украины.
Обновлено: В 1:20 объявили отбой воздушной тревоги в Киеве, а в 1:21 – на территории Киевской области.