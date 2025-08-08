В Киевской области работала ПВО по вражеским дронам

В ночь на 8 августа в Киевской области работали силы ПВО по вражеским беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА

Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям".

Детали: Из-за угрозы российских ударных беспилотников в районах Киевской области воздушную тревогу начали объявлять с вечера среды.

Кроме того, в 00:36 тревогу объявили в столице Украины.

Обновлено: В 1:20 объявили отбой воздушной тревоги в Киеве, а в 1:21 – на территории Киевской области.