Госдеп о переговорах по войне в Украине: Трамп использует экономическую мощь США

Ольга ГлущенкоПятница, 8 августа 2025, 05:40
Брюс. Фото: Getty Images

По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, президент США Дональд Трамп использует экономическую мощь США для достижения результатов в переговорах, а Украина и Россия "должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт".

Источник: Брюс в сети Х, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Брюс: "Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе – один из многих его вариантов. Обе стороны должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт".

Детали: В опубликованном видео Брюс отметила, что Трамп "очень терпелив" и "делает то, что говорит".

Прямая речь Брюс: "Существуют такие механизмы, как тарифы или дополнительные санкции... в отношении тех, кто покупает российскую нефть, потому что экономика России идет на спад. Это будет долгая война, и эта динамика навредит им".

Детали: Брюс добавила, что Трамп четко понимает экономическую мощь США и методы, которые он может использовать.

Прямая речь Брюс: "Если президент считает, что стоит потратить время, чтобы донести это до общественности, он это сделает".

Предыстория:

  • Накануне после встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина состоялся разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.
  • После этого СМИ писали, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами сообщил о намерении встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.
  • Позже в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США в ближайшие дни.
  • Также Зеленский сообщил, что во время вчерашнего телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами обсуждались потенциальные форматы встреч на уровне лидеров.
  • Польское издание Onet утверждает, что узнало о содержании американского "выгодного" предложения по Украине, которое было представлено правителю РФ Владимиру Путину на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом в Москве.

СШАроссийско-украинская войнапереговорыТрамп
