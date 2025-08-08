Госдеп о переговорах по войне в Украине: Трамп использует экономическую мощь США

По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, президент США Дональд Трамп использует экономическую мощь США для достижения результатов в переговорах, а Украина и Россия "должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт".

Источник: Брюс в сети Х, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Брюс: "Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе – один из многих его вариантов. Обе стороны должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт".

Детали: В опубликованном видео Брюс отметила, что Трамп "очень терпелив" и "делает то, что говорит".

Прямая речь Брюс: "Существуют такие механизмы, как тарифы или дополнительные санкции... в отношении тех, кто покупает российскую нефть, потому что экономика России идет на спад. Это будет долгая война, и эта динамика навредит им".

Детали: Брюс добавила, что Трамп четко понимает экономическую мощь США и методы, которые он может использовать.

Прямая речь Брюс: "Если президент считает, что стоит потратить время, чтобы донести это до общественности, он это сделает".

