В Южной Корее требуют выдать ордер на арест бывшей первой леди

Команда специального прокурора подала запрос на выдачу ордера на арест бывшей первой леди Южной Кореи Ким Кон Хи.

Источник: Yonhap

Детали: Как отмечает издание, это произошло на следующий день после допроса ее по обвинениям во вмешательстве в выборы и других нарушениях.

Команда специального прокурора заявила, что подала запрос на выдачу ордера по обвинениям Ким Кон Хи в нарушении законов о рынке капитала, о политических фондах и о принятии взяток за посредничество.

"Мы подали запрос, определив, что критерии для выдачи ордера на арест были выполнены", — заявил помощник специального прокурора О Чон-хи во время пресс-конференции.

По информации юридических источников, слушание по выдаче ордера состоится в Центральном окружном суде Сеула в следующий вторник.

Ким, жена заключенного бывшего президента Юн Сук Йоля, появилась в офисе специального прокурора в среду на допрос по поводу ее возможной причастности к манипулированию ценами на акции, вмешательству в номинацию кандидатов на парламентских довыборах 2022 года и получению взятки в обмен на деловые услуги для Церкви объединения.

Yonhap добавляет, что обвинения, указанные в ордере на арест, считаются связанными с перечисленными.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Южной Кореи критериями для ареста являются опасения по поводу уничтожения доказательств и риск побега. Команда спецпрокурора должна расследовать в общей сложности 16 уголовных обвинений против Ким.

