В Южной Корее требуют выдать ордер на арест бывшей первой леди
Команда специального прокурора подала запрос на выдачу ордера на арест бывшей первой леди Южной Кореи Ким Кон Хи.
Источник: Yonhap
Детали: Как отмечает издание, это произошло на следующий день после допроса ее по обвинениям во вмешательстве в выборы и других нарушениях.
Команда специального прокурора заявила, что подала запрос на выдачу ордера по обвинениям Ким Кон Хи в нарушении законов о рынке капитала, о политических фондах и о принятии взяток за посредничество.
"Мы подали запрос, определив, что критерии для выдачи ордера на арест были выполнены", — заявил помощник специального прокурора О Чон-хи во время пресс-конференции.
По информации юридических источников, слушание по выдаче ордера состоится в Центральном окружном суде Сеула в следующий вторник.
Ким, жена заключенного бывшего президента Юн Сук Йоля, появилась в офисе специального прокурора в среду на допрос по поводу ее возможной причастности к манипулированию ценами на акции, вмешательству в номинацию кандидатов на парламентских довыборах 2022 года и получению взятки в обмен на деловые услуги для Церкви объединения.
Yonhap добавляет, что обвинения, указанные в ордере на арест, считаются связанными с перечисленными.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Южной Кореи критериями для ареста являются опасения по поводу уничтожения доказательств и риск побега. Команда спецпрокурора должна расследовать в общей сложности 16 уголовных обвинений против Ким.
Напомним: Лидер оппозиции Ли Чжэ Мюн стал следующим президентом Южной Кореи после досрочных выборов.
Предыстория:
- Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря 2024 года объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
- Национальная ассамблея Южной Кореи 4 декабря проголосовала за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение. После этого президент заявил, что военное положение в стране будет отменено.
- Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.
- В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобного.
- По данным южнокорейского издания Yonhap, суд выдал ордер на задержание Юн Сок Ёля - президента Южной Кореи, которому объявили импичмент.