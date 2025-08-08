Все разделы
В Южной Корее требуют выдать ордер на арест бывшей первой леди

Ольга ГлущенкоПятница, 8 августа 2025, 06:38
фото: Yonhap

Команда специального прокурора подала запрос на выдачу ордера на арест бывшей первой леди Южной Кореи Ким Кон Хи.

Источник: Yonhap

Детали: Как отмечает издание, это произошло на следующий день после допроса ее по обвинениям во вмешательстве в выборы и других нарушениях.

Команда специального прокурора заявила, что подала запрос на выдачу ордера по обвинениям Ким Кон Хи в нарушении законов о рынке капитала, о политических фондах и о принятии взяток за посредничество.

"Мы подали запрос, определив, что критерии для выдачи ордера на арест были выполнены", — заявил помощник специального прокурора О Чон-хи во время пресс-конференции.

По информации юридических источников, слушание по выдаче ордера состоится в Центральном окружном суде Сеула в следующий вторник.

Ким, жена заключенного бывшего президента Юн Сук Йоля, появилась в офисе специального прокурора в среду на допрос по поводу ее возможной причастности к манипулированию ценами на акции, вмешательству в номинацию кандидатов на парламентских довыборах 2022 года и получению взятки в обмен на деловые услуги для Церкви объединения.

Yonhap добавляет, что обвинения, указанные в ордере на арест, считаются связанными с перечисленными.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Южной Кореи критериями для ареста являются опасения по поводу уничтожения доказательств и риск побега. Команда спецпрокурора должна расследовать в общей сложности 16 уголовных обвинений против Ким.

Напомним: Лидер оппозиции Ли Чжэ Мюн стал следующим президентом Южной Кореи после досрочных выборов.

Предыстория:

  • Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря 2024 года объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
  • Национальная ассамблея Южной Кореи 4 декабря проголосовала за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение. После этого президент заявил, что военное положение в стране будет отменено
  • Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.
  • В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобного.
  • По данным южнокорейского издания Yonhap, суд выдал ордер на задержание Юн Сок Ёля - президента Южной Кореи, которому объявили импичмент.

