Ночью армия РФ атаковала дронами Сумскую область: пострадал мужчина, много повреждений
Пятница, 8 августа 2025, 06:58
В ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала Сумскую область ударными беспилотниками, в результате чего пострадал мужчина, повреждены дома, здания и автомобили.
Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров
Детали: По данным ОВА, в Сумской общине повреждены нежилые здания, магазин и автомобиль.
Реклама:
Также в результате атаки пострадал 54-летний мужчина.
В Шосткинской общине в результате попадания трех БПЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.