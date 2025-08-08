Ночью армия РФ атаковала дронами Сумскую область: пострадал мужчина, много повреждений

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала Сумскую область ударными беспилотниками, в результате чего пострадал мужчина, повреждены дома, здания и автомобили.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: По данным ОВА, в Сумской общине повреждены нежилые здания, магазин и автомобиль.

Также в результате атаки пострадал 54-летний мужчина.

В Шосткинской общине в результате попадания трех БПЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.