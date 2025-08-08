Все разделы
ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов

Ирина БалачукПятница, 8 августа 2025, 07:42
ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 040 оккупантов и 430 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 8.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 061 350 (+1 040) человек,
  • танков – 11 083 (+7) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 102 (+7) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 232 (+52) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 50 168 (+238) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 731 (+126) ед.

Данные уточняются.

