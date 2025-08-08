Все разделы
На фронте произошло почти 150 столкновений с врагом, треть на Покровском направлении – Генштаб

Анастасия ПроцПятница, 8 августа 2025, 08:40
фото: Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 147 боевых столкновения, 42 из них на Покровском направлении, еще 11 боев было на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 46 управляемых бомб, совершил 377 обстрелов, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупационные войска атаковали 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполовка, Колодязи, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григорьевки и Ольговки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки и Федоровки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчики наступали в районе Орехово-Васильевки и в сторону Новомаркового и Ступочек.

На Торецком направлении украинские защитники отбили десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калиново и Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские подразделения остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Лисовка, Заповедное, Зверево, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Орехово.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Филия, Толстое, Зеленое Поле, Свободное Поле, Камышеваха, Воскресенка и в сторону Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три вражеские атаки вблизи Каменского и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаброссийско-украинская война
