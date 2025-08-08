В результате ночной атаки РФ Одесской области ранен охранник АЗС, повреждена инфраструктура

В ночь на 8 августа российские войска атаковали ударными беспилотниками Одесский район. Повреждена канализационно-насосная станция, загорелась сухая трава, ранения получил охранник автозаправочной станции.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Несмотря на эффективную работу наших сил ПВО, есть повреждения здания канализационно-насосной станции. Также в пригороде, в результате падения обломков, произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован".

Детали: По его словам, ранения получил охранник автозаправочной станции, где взрывной волной выбило стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки, ему оказали медицинскую помощь, сейчас он лечится амбулаторно.

