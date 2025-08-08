Все разделы
В Харькове из-за удара БпЛА произошел пожар в офисном здании, пострадали два человека

Анастасия ПроцПятница, 8 августа 2025, 09:31
В Харькове из-за удара БпЛА произошел пожар в офисном здании, пострадали два человека
фото: ГСЧС

В ночь на 8 августа российский беспилотник попал по гражданскому предприятию в Салтовском районе Харькова, вызвав пожар на площади 500 кв. м. Пострадали двое гражданских.

Источник: ГСЧС, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Около 23.55 зафиксировали попадание по территории гражданского предприятия. В результате обстрела горела кровля и технический этаж на площади 500 м. кв. Пожар ликвидировали".

фото: ГСЧС

Детали: Сообщается, что в результате ночной атаки пострадали двое гражданских - мужчина 1959 года рождения и женщина 1962 года рождения, которые испытали острую реакцию на стресс. Им оказали необходимую помощь.

 
фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что в результате удара по гражданскому предприятию в Салтовском районе города возник пожар в четырехэтажном офисном здании: горели конструкции кровли и технического этажа.

К тушению привлекли 50 спасателей, пиротехнический расчет ГСЧС и 13 единиц техники.

Напомним:

  • Поздно вечером 7 августа Харьков подвергся удару вражеским беспилотником, в городе возник пожар.

Харьковбеспилотники
