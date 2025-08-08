Рейтинг правительства Мерца в Германии упал до рекордно низкого уровня – опрос
По результатам опроса, почти через 100 дней после начала работы консервативное правительство канцлера Фридриха Мерца имеет самый низкий уровень поддержки среди граждан с момента своего формирования.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa
Детали: Среди немецких респондентов удовлетворение работой правительства резко снизилось: только 29% респондентов выразили одобрение, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце.
Это худший результат с момента вступления правительства в должность в начале мая. Как отмечает агентство, в следующую среду исполняется 100 дней с момента прихода правительства Мерца к власти.
Опрос также показал, что 69% респондентов не удовлетворены или совсем не удовлетворены работой правящей коалиции.
Сам Мерц также испытывает значительную потерю доверия со стороны общественности.
Лишь 32% респондентов заявили, что довольны его руководством, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем месяце. Две трети теперь выражают недовольство.
Опрос, проведенный социологической службой Infratest dimap, был проведен среди 1321 избирателя с правом голоса с понедельника по среду на этой неделе.
Напомним:
- Недавно сообщалось, что впервые с середины мая рейтинг "Альтернативы для Германии" поднялся до 25%.
- Еще один опрос показал, что правящий консервативный блок ХДС/ХСС потерял в симпатиях избирателей, что поставило их на один уровень с ультраправой "Альтернативой для Германии".