Рейтинг правительства Мерца в Германии упал до рекордно низкого уровня – опрос

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 8 августа 2025, 10:29
Иллюстративное фото: Getty Images

По результатам опроса, почти через 100 дней после начала работы консервативное правительство канцлера Фридриха Мерца имеет самый низкий уровень поддержки среди граждан с момента своего формирования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: Среди немецких респондентов удовлетворение работой правительства резко снизилось: только 29% респондентов выразили одобрение, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце.

Это худший результат с момента вступления правительства в должность в начале мая. Как отмечает агентство, в следующую среду исполняется 100 дней с момента прихода правительства Мерца к власти.

Опрос также показал, что 69% респондентов не удовлетворены или совсем не удовлетворены работой правящей коалиции.

Сам Мерц также испытывает значительную потерю доверия со стороны общественности.

Лишь 32% респондентов заявили, что довольны его руководством, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем месяце. Две трети теперь выражают недовольство.

Опрос, проведенный социологической службой Infratest dimap, был проведен среди 1321 избирателя с правом голоса с понедельника по среду на этой неделе.

Напомним:

  • Недавно сообщалось, что впервые с середины мая рейтинг "Альтернативы для Германии" поднялся до 25%.
  • Еще один опрос показал, что правящий консервативный блок ХДС/ХСС потерял в симпатиях избирателей, что поставило их на один уровень с ультраправой "Альтернативой для Германии".

ГерманияМерц
