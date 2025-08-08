Пограничники поймали мужчину, который хотел сбежать из страны на параплане
Пятница, 8 августа 2025, 11:08
Госпогранслужба сообщила, что задержала мужчину, который пытался сбежать в Молдову с помощью параплана.
Источник: ГПСУ в Telegram
Дословно служба: "48-летний житель Хмельницкой области решил пересечь границу на параплане, купленном в интернете за 500 евро. Для "взлета" выбрал поле недалеко от госграницы и планировал лететь без документов и какой-либо навигации – "на глаз"".
Детали: Отмечается, что пограничники Могилев-Подольского отряда остановили мужчину еще до старта.
"Нарушитель задержан и привлечен к административной ответственности", – подытожили в ГПСУ.