Туск считает возможной "заморозку" войны РФ против Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск прогнозирует, что в развязанной Россией войне против Украины возможно временное "замораживание".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Прямая речь Туска после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа: "Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно, замораживание конфликта – я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта – может произойти скорее раньше, чем позже".

Реклама:

Детали: Польский премьер добавил, что Зеленский во время этого разговора был "очень осторожен, но все же оптимистичен".

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы Европа, в том числе Польша, приняла участие в формировании этого будущего перемирия, а затем и мира. Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, потому что это также будет иметь очень положительное влияние на нашу безопасность", – добавил Туск.

Предыстория:

РЕКЛАМА: