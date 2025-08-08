Все разделы
Кратковременные дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде на выходных

Станислав ПогориловПятница, 8 августа 2025, 13:14
Кратковременные дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде на выходных
фото: Getty Images

По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 августа, в Украине без осадков, только в северной части ночью местами кратковременный дождь и гроза, в воскресенье будет дождь в западных областях.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные "Укргидрометцентра"

Детали: Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°С, на побережье морей 16-21°С. Днем 23-28°С, на Закарпатье и в южной части страны 28-33°С.

В Киеве в ночь на субботу местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.

В воскресенье, 10 августа, в Украине без осадков, только в западных областях днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С. На Закарпатье и в южной части страны ночью 16-21°С, днем 28-33°С.

В Киеве в воскресенье без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°С, днем 25-27°С.

погодаУкраина
