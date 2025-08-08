Все разделы
Руководитель ЦПД: информация в медиа о "договоренностях" с условиями по Украине является выдумкой

Анастасия ПроцПятница, 8 августа 2025, 14:22
Руководитель ЦПД: информация в медиа о договоренностях с условиями по Украине является выдумкой
фото: Instagram/andrii___kovalenko

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация о "планах" и "договоренностях" с условиями между Украиной и Россией, которая появляется в медиа, не соответствует действительности.

Источник: Коваленко

Детали: По его словам, сообщения о различных "планах" и "договоренностях" с условиями являются выдумками.

Прямая речь: "Ни одно медиа не обладает никакими планами, потому что идет совсем другой процесс.  Меньше рефлексируйте".

Предыстория:

  • Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.
  • Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.
  • Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.
  • После появления информации о том, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным, в европейских столицах царила растерянность.
  • В Государственном департаменте США заявили, что возможную встречу президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным следует рассматривать не как вопрос доверия к РФ, а как вопрос действий со стороны страны-агрессора.

российско-украинская война
