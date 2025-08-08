Руководитель ЦПД: информация в медиа о "договоренностях" с условиями по Украине является выдумкой

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация о "планах" и "договоренностях" с условиями между Украиной и Россией, которая появляется в медиа, не соответствует действительности.

Источник: Коваленко

Детали: По его словам, сообщения о различных "планах" и "договоренностях" с условиями являются выдумками.

Прямая речь: "Ни одно медиа не обладает никакими планами, потому что идет совсем другой процесс. Меньше рефлексируйте".

Предыстория: