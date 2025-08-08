Руководитель ЦПД: информация в медиа о "договоренностях" с условиями по Украине является выдумкой
Пятница, 8 августа 2025, 14:22
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация о "планах" и "договоренностях" с условиями между Украиной и Россией, которая появляется в медиа, не соответствует действительности.
Детали: По его словам, сообщения о различных "планах" и "договоренностях" с условиями являются выдумками.
Прямая речь: "Ни одно медиа не обладает никакими планами, потому что идет совсем другой процесс. Меньше рефлексируйте".
Предыстория:
- Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.
- Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.
- Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.
- После появления информации о том, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным, в европейских столицах царила растерянность.
- В Государственном департаменте США заявили, что возможную встречу президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным следует рассматривать не как вопрос доверия к РФ, а как вопрос действий со стороны страны-агрессора.