ФРГ блокирует экспорт оружия, которое могут применить в секторе Газа

Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что правительство ФРГ прекращает весь экспорт оружия, которое могут использовать в боевых действиях в секторе Газа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Мерц заявил, что Германия прекращает весь экспорт оружия, которое может быть использовано Израилем в секторе Газы.

По его словам, действия Израиля затрудняют достижение первоначальных целей операции.

"В этих условиях немецкое правительство не одобрит экспорт военного оборудования, которое может быть использовано в секторе Газы, до дальнейшего уведомления", – заявил он.

Также Мерц повторил предыдущую позицию немецкого правительства относительно права Израиля защищаться от ХАМАС.

"Освобождение заложников и решительные переговоры о прекращении огня являются нашим приоритетом. Разоружение ХАМАС необходимо", – подчеркнул он.

Однако он отметил, что объявленные "еще более жесткие военные действия израильской армии" делают все более непонятным, как этого можно достичь.

"Немецкое правительство остается глубоко обеспокоенным длительными страданиями гражданского населения в секторе Газы. Учитывая запланированную наступательную операцию, израильское правительство несет еще большую ответственность, чем раньше, за обеспечение населения необходимым", – добавил канцлер Германии.

