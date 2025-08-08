Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ФРГ блокирует экспорт оружия, которое могут применить в секторе Газа

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 8 августа 2025, 14:59

Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что правительство ФРГ прекращает весь экспорт оружия, которое могут использовать в боевых действиях в секторе Газа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Мерц заявил, что Германия прекращает весь экспорт оружия, которое может быть использовано Израилем в секторе Газы.

Реклама:

По его словам, действия Израиля затрудняют достижение первоначальных целей операции.

"В этих условиях немецкое правительство не одобрит экспорт военного оборудования, которое может быть использовано в секторе Газы, до дальнейшего уведомления", – заявил он.

Также Мерц повторил предыдущую позицию немецкого правительства относительно права Израиля защищаться от ХАМАС.

РЕКЛАМА:

"Освобождение заложников и решительные переговоры о прекращении огня являются нашим приоритетом. Разоружение ХАМАС необходимо", – подчеркнул он.

Однако он отметил, что объявленные "еще более жесткие военные действия израильской армии" делают все более непонятным, как этого можно достичь.

"Немецкое правительство остается глубоко обеспокоенным длительными страданиями гражданского населения в секторе Газы. Учитывая запланированную наступательную операцию, израильское правительство несет еще большую ответственность, чем раньше, за обеспечение населения необходимым", – добавил канцлер Германии.

Напомним:

МерцГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Лукашенко ответил на вопрос о следующем сроке "президента" и вспомнил Трампа
фотоВ Киеве прощаются с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
Кабмин утвердил макропрогноз для Украины с двумя сценариями: что предусматривают
Туск считает возможной "заморозку" войны РФ против Украины
На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК, когда военные проверяли документы местного мужчины
Кривонос заявил, что получил от СБУ "секретный" материал относительно одного задержанного сотрудника НАБУ
Все новости...
Мерц
Орбан: Мерц и Макрон должны встретиться с Путиным в Москве или на нейтральной территории
Рейтинг правительства Мерца в Германии упал до рекордно низкого уровня – опрос
Зеленский рассказал, о чем говорил с Мерцем и о предстоящих встречах ради мира
Последние новости
16:39
Индия ставит на паузу оборонные соглашения с США после пошлин Трампа
16:35
ВО "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области за препятствование мобилизации
16:23
Трамп обсуждал с премьер-министром Италии возможность встречи с Путиным в Риме – Sky News
16:04
Обладают похожим эффектом: ученые определили влияние вербального и физического насилия на детей
15:52
Лукашенко ответил на вопрос о следующем сроке "президента" и вспомнил Трампа
15:39
Пекин ответил на угрозу пошлин Трампа за импорт российской нефти
15:39
НСЗУ: Некоторые больницы должны вернуть более миллиарда гривен из-за недостоверных данных по операциям
15:34
Фьючерсы на золото в США установили рекорд после пошлин Трампа
15:22
"Тайна следствия": В СБУ подтвердили предоставление Кривоносу материалов о задержанных сотрудниках НАБУ
15:04
Пекарня в Киеве, где работают люди с ментальной инвалидностью, на грани закрытия
Все новости...
Реклама:
Реклама: