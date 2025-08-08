"Тайна следствия": В СБУ подтвердили предоставление Кривоносу материалов о задержанных сотрудниках НАБУ

Служба безопасности Украины заявила, что предоставила директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу отдельные материалы, подтверждающие подозрения 2-м задержанным сотрудникам НАБУ, но они составляют "тайну следствия".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "7 августа следователи СБУ предоставили руководителю НАБУ отдельную информацию и отдельные материалы, подтверждающие обоснованность объявленных подозрений 2 сотрудникам НАБУ. Весь массив доказательной базы будет предоставлен исключительно суду - в порядке, предусмотренном процессуальными нормами".

Детали: В СБУ пояснили, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, материалы досудебного расследования составляют тайну следствия.

"Следственные органы не обязаны разглашать какую-либо информацию из досудебного производства за пределами, определенными законом. Все имеющиеся доказательства, подлежащие разглашению, были официально обнародованы СБУ 21 июля, включая аутентичные аудиозаписи разговоров фигурантов", - говорится в сообщении.

Также в СБУ прокомментировали заявления о якобы "давлении на определенных людей, чтобы они свидетельствовали, что в НАБУ действительно есть российское влияние".

"Никакого давления на "определенных людей" не происходит и происходить не может. А о влиянии на НАБУ нардепа от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко, в частности, свидетельствуют и аутентичные записи его собственных разговоров", — отметили в ведомстве.

В СБУ, кроме того, опровергли, что "детектива НАБУ Р. Магамедрасулова задержали за документирование известного бизнесмена".

"Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан)", - говорят в СБУ.

Перед этим директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос сообщил, что получил от Службы безопасности Украины материалы по одному из сотрудников НАБУ, которому вручили подозрение в государственной измене, однако у него нет разрешения их разглашать.

Он подчеркнул, что будет просить разрешения обнародовать соответствующие материалы, предоставленные СБУ.

