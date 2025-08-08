Лукашенко ответил на вопрос о следующем сроке "президента" и вспомнил Трампа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы не планирует выдвигаться на новый президентский срок.

Источник: Лукашенко в интервью американскому журналу Time, госинформагентство РБ "БелТА"

Детали: Корреспондент, формулируя вопрос, указал на то, что согласно поправкам в конституцию РБ, у Лукашенко, кроме нынешнего, "есть еще один срок". "Вы планируете до конца?", поинтересовался представитель СМИ.

"Нет, я сейчас уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже нигде не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит… Я моложе".

Лукашенко сказал, что "будет стараться быть крепче Трампа".

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что якобы был готов отказаться от баллотирования и на предыдущих выборах, зная, что "люди его однозначно поддержат". Но, мол, "люди сказали "нет" и "пришлось остаться".

Журналист отметил, что о младшем сыне Лукашенко Николае в СМИ пишут как о преемнике Александра Лукашенко на президентском посту.

"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - заявил Лукашенко.

Он "допустил", что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику. "Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, - опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради Бога", - сказал Лукашенко.

