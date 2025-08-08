Лукашенко ответил на вопрос о следующем сроке "президента" и вспомнил Трампа
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы не планирует выдвигаться на новый президентский срок.
Источник: Лукашенко в интервью американскому журналу Time, госинформагентство РБ "БелТА"
Детали: Корреспондент, формулируя вопрос, указал на то, что согласно поправкам в конституцию РБ, у Лукашенко, кроме нынешнего, "есть еще один срок". "Вы планируете до конца?", поинтересовался представитель СМИ.
"Нет, я сейчас уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже нигде не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит… Я моложе".
Лукашенко сказал, что "будет стараться быть крепче Трампа".
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что якобы был готов отказаться от баллотирования и на предыдущих выборах, зная, что "люди его однозначно поддержат". Но, мол, "люди сказали "нет" и "пришлось остаться".
Журналист отметил, что о младшем сыне Лукашенко Николае в СМИ пишут как о преемнике Александра Лукашенко на президентском посту.
"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - заявил Лукашенко.
Он "допустил", что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику. "Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, - опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради Бога", - сказал Лукашенко.
Предыстория:
- Александр Лукашенко возглавлаяет Беларусь вот уже 31 год.
- В 2020 году беларусские журналисты подсчитали, что за 26 лет правления Лукашенко не менее 13 раз заявлял, что "не держится за власть посиневшими руками" и "наелся" президентства.
- В 2020 году во время выборов Беларусь сотрясли протесты. Этот избирательный процесс запомнился жестокими репрессиями против оппозиции и граждан Беларуси, которые выступили против Лукашенко, и фальсификациями. Несмотря на все Лукашенко снова провозгласил себя президентом страны.
- 26 января 2025 года в Беларуси состоялись очередные так называемые "выборы" президента, на которых ожидаемо седьмой срок обеспечил себе Лукашенко.
- Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы баллотироваться на третий президентский срок, хотя это запрещает американская Конституция.