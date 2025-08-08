Трамп обсуждал с премьер-министром Италии возможность встречи с Путиным в Риме – Sky News
Британский вещатель Sky News со ссылкой на данные осведомленных собеседников в итальянском правительстве сообщил, что президент США Дональд Трамп общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о потенциальной возможности провести встречу с правителем РФ Владимиром Путиным в Риме.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News
Детали: Собеседники Sky News утверждают, что в четверг, 7 августа, Трамп обсудил с Мелони возможность использовать Рим в качестве переговорной платформы для встречи с Путиным на следующей неделе.
По словам собеседников, если президент США и глава Кремля встретятся в Риме, то это произойдет в Ватикане.
Представитель МИД Италии сказал телеканалу, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что независимо от того, "как и где будет проходить настоящий дипломатический диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс".
Если Италия или Ватикан были бы выбраны местом проведения переговоров Трампа и Путина, возник бы вопрос ордера Международного уголовного суда на арест главы Кремля. Италия, как участница Римского статута, была бы обязана арестовать Путина в случае его прибытия в страну.
Предыстория:
- Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе, – планируется встреча Путина и Трампа.
- Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.
- Неназванный представитель Белого дома в комментарии The New York Post заявил, что встреча Трампа с Путиным состоится только в том случае, если сам хозяин Кремля также встретится с Владимиром Зеленским.
- Однако сам Трамп позже опроверг такую информацию.