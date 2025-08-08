В Херсоне россияне сбросили с дрона взрывчатку на 13-летнего ребенка – ОВА

В Херсоне российские захватчики сбросили взрывчатку на 13-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Враг сбросил взрывчатку на 13-летнего мальчика, который шел по улице. Он получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и руки".

Детали: Пострадавшего доставили в больницу, медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.