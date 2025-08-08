Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Херсоне россияне сбросили с дрона взрывчатку на 13-летнего ребенка – ОВА

Станислав ПогориловПятница, 8 августа 2025, 16:51
В Херсоне россияне сбросили с дрона взрывчатку на 13-летнего ребенка – ОВА
фото: getty Images

В Херсоне российские захватчики сбросили взрывчатку на 13-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Враг сбросил взрывчатку на 13-летнего мальчика, который шел по улице. Он получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и руки".

Реклама:

Детали: Пострадавшего доставили в больницу, медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

ХерсонГАИжертвыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
Россия ударила по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Украине: есть раненые
ВО "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области за препятствование мобилизации
Лукашенко ответил на вопрос о следующем сроке "президента" и вспомнил Трампа
фотоВ Киеве попрощались с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
Кабмин утвердил макропрогноз для Украины с двумя сценариями: что предусматривают
Все новости...
Херсон
Силы обороны юга рассказали об обстановке вокруг Херсона и опровергли "высадку ДРГ в городе"
В Херсоне вражеский дрон атаковал женщину – ОВА
Россияне второй раз нанесли авиаудар по автомосту в Херсоне, который ведёт в микрорайон Корабел
Последние новости
18:32
Умерла женщина, которая попала под российский обстрел в Херсоне
18:24
Формат сотрудничества Украины, Молдовы и Румынии получил официальное название
18:17
В ВОЗ сообщили о вспышке холеры в Судане: уже известно о 100 тысячах инфицированных
18:16
В Харькове сотрудники вносили в штат больницы фиктивных работников: из госбюджета "отмыли" более 1 млн грн
18:14
АМКУ начал исследование цен на рынке электроэнергии
17:56
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
17:47
Россия ударила по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Украине: есть раненые
17:35
ГУР атаковал бригаду ПВО на территории России, источник сообщает о ликвидации десятка солдат
17:30
Самки горилл в новых компаниях ищут своих знакомых, как люди на вечеринках: почему это важно
17:22
СМИ: над объектами в Германии за три месяца обнаружили более 500 БпЛА
Все новости...
Реклама:
Реклама: