Лукашенко заявил, что РФ не просила Беларусь о прямом участии в войне против Украины и озвучил "причину"

Иванна Костина, Валентина РоманенкоПятница, 8 августа 2025, 17:22
Лукашенко заявил, что РФ не просила Беларусь о прямом участии в войне против Украины и озвучил причину
Лукашенко в интервью Time. Фото «БелТА»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что Россия не просила Беларусь о прямой помощи в войне против Украины "из-за опасений вторжения НАТО".

Источник: Лукашенко в интервью американскому журналу Time, текст которого опубликован на официальном сайте, цитирует "Европейская правда"

Детали: Лукашенко заявил, что если бы Беларусь втянулась в боевые действия, то это имело бы совсем другие политические и военные последствия.

"Россия прекрасно понимает, а мы тем более понимаем, что, если мы ввяжемся в эту войну открыто, у нас будет больше проблем. Россия понимает, что нам будет сложно удержать эту границу, учитывая, что не только украинцы будут воевать против нас. Это будет поводом для ввода в Украину войск НАТО", – сказал он.

По его мнению, под видом наемников в Украину прибыли бы люди в огромном количестве: немцы, французы, англичане и другие.

"И нам придется здесь вести войну против уже войск НАТО. Мы же это прекрасно понимаем. Далее. Ракеты будут молотить по Беларуси. Это же совсем рядом. Мы же это понимаем. И россияне это понимают", – заявил многолетний глава РБ.

По словам Лукашенко, этот вопрос даже не приходится выносить на обсуждение с российским руководством.

"И, кстати, к нам приезжал глава ЦРУ – Бернс. И я ему прямо сказал, что мы не собираемся воевать и переходить границу, но мы помогаем здесь россиянам. Главный вопрос у него был о том, не втянется ли Беларусь в эту войну, границы и так далее. Я говорю: "Слушайте, у нас с Россией даже разговора такого нет", – рассказал белорусский диктатор.

Предыстория:

  • Недавно Лукашенко снова призвал Евросоюз отойти от конфронтации и сотрудничать с Россией.
  • Ранее он публично размышлял о причинах, по которым премьер Армении Никол Пашинян отказался ехать в Беларусь на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

ЛукашенкоБеларусьвойнаРосcия
