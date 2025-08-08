Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове сотрудники вносили в штат больницы фиктивных работников: из госбюджета присвоили более 1 млн грн

Татьяна ОлейникПятница, 8 августа 2025, 18:16
В Харькове сотрудники вносили в штат больницы фиктивных работников: из госбюджета присвоили более 1 млн грн
фото - Харьковская областная прокуратура

В одной из харьковских больниц директор и старшая медсестра вносили в штат лиц, которые на самом деле не выходили на работу и не выполняли никаких должностных обязанностей. Таким образом несколько мужчин получили отсрочку от мобилизации.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Первой в число так называемых "мертвых душ" попала подчиненная фигурантки, которая находилась в состоянии беременности. Ей предложили оставаться дома, но сохранили официальное место работы и выплату зарплаты. Впоследствии в фейковый список добавили еще трех знакомых, которым также регулярно начисляли денежное обеспечение.

Реклама:

Кроме того, используя то, что медицинские работники подлежат бронированию, директор оформил на должности еще двух мужчин, которые стремились получить отсрочку от мобилизации".

 
фото - харьковская областная прокуратура

Детали: Табели учета рабочего времени составляла старшая медсестра, а руководитель без проверки их подписывал.

В результате "схемы" из государственного бюджета незаконно выплачено более 1 млн гривен.

РЕКЛАМА:

В прокуратуре сообщили, что директор медучреждения признал свою причастность и начал возмещение причиненного ущерба.

Дословно: "Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова директору и старшей медсестре сообщено о подозрении по фактам завладения имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины). Руководителю дополнительно инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины)".

Харьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
Россия ударила по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Украине: есть раненые
ВО "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области за препятствование мобилизации
Лукашенко ответил на вопрос о следующем сроке "президента" и вспомнил Трампа
фотоВ Киеве попрощались с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
Кабмин утвердил макропрогноз для Украины с двумя сценариями: что предусматривают
Все новости...
Харьков
В Харькове из-за удара БпЛА произошел пожар в офисном здании, пострадали два человека
Вражеская атака на Харьков: в городе возник пожар
Российские войска нанесли удар по АЗС в Харькове, пострадала женщина
Последние новости
20:02
Кабмин уволил Михаила Винницкого с должности заместителя министра образования и науки
19:56
Трамп и Путин могут встретиться в конце следующей недели, об участии Зеленского неизвестно – СМИ
19:55
Четыре человека пострадали в Днепропетровской области из-за атак РФ
19:21
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
19:13
Пентагон получил право оставлять в США часть оружия, законтрактованного для Украины – CNN
18:49
Акции SoftBank взлетели до рекорда после инвестиций в ИИ
18:48
СНБО не планирует вводить санкции против российских издательств
18:42
Совет ЕС одобрил выделение Украине 3,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility
18:32
Умерла женщина, которая попала под российский обстрел в Херсоне
18:24
Формат сотрудничества Украины, Молдовы и Румынии получил официальное название
Все новости...
Реклама:
Реклама: