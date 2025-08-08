В Харькове сотрудники вносили в штат больницы фиктивных работников: из госбюджета присвоили более 1 млн грн
В одной из харьковских больниц директор и старшая медсестра вносили в штат лиц, которые на самом деле не выходили на работу и не выполняли никаких должностных обязанностей. Таким образом несколько мужчин получили отсрочку от мобилизации.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "Первой в число так называемых "мертвых душ" попала подчиненная фигурантки, которая находилась в состоянии беременности. Ей предложили оставаться дома, но сохранили официальное место работы и выплату зарплаты. Впоследствии в фейковый список добавили еще трех знакомых, которым также регулярно начисляли денежное обеспечение.
Кроме того, используя то, что медицинские работники подлежат бронированию, директор оформил на должности еще двух мужчин, которые стремились получить отсрочку от мобилизации".
Детали: Табели учета рабочего времени составляла старшая медсестра, а руководитель без проверки их подписывал.
В результате "схемы" из государственного бюджета незаконно выплачено более 1 млн гривен.
В прокуратуре сообщили, что директор медучреждения признал свою причастность и начал возмещение причиненного ущерба.
Дословно: "Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова директору и старшей медсестре сообщено о подозрении по фактам завладения имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины). Руководителю дополнительно инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины)".